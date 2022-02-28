الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهم بقضية «مذبحة كرداسة».. اليوم

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الحكم في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" .

يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشارين  رأفت ذكي، وحسام الدين أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة طوارئ محاكمة المتهم مذبحة كرداسة إعلاميا المستشار محمد شرين فهمي

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