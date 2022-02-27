الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لذيذة ومفيدة.. طريقة لتقديم الكول سلو بخطوات بسيطة

سلطة كول سلو
سلطة كول سلو

تعتبر سلطة الكول سلو من أفضل السلطات التي يعشقها الكبار والصغار، ويطلبها الجميع كطبق جانبي إلى جانب الأكلات المختلفة التي يتناولونها بالخارج، ويتم تقديمها إلى جانب الفراج المقرمشة أو المشويات بشكل عام، رغم أنه يمكن إعداداها في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات بسيطة، فلا يتعدى تقديمها أكثر من عشر دقائق، وبالطبع تكون مضمونة أكثر من تلك التي يتم تقديمها في المطاعم خارج المنزل.

 

مكونات سلطة الكول سلو:

نصف قطعة من الكرنب، باللون الذي تفضليه مقطعة إلى شرائح رقيقة جدًا.

2 قطعة من الجز المبشور بشكل دقيق وجيد.

نصف كوب مايونيز

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض ويمكن استبدالها بالعسل وتكون في هذه الحالة صحية أكثر.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح

ملعقة ونصف كبيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح 

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون خشن

 

طريقة عمل الكول سلو:


قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الكرنب الذي قومتي بتقطيعه إلى جانب الجزر أيضًا وقلبي الخليط جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.


الآن يمكن أن تضيفي إليها باقي المكونات من المحل والفلفل الأسود المطحون، الخل والمايونيز، عصير الليمون.


يدخل الخليط إلى الثلاجة بعد التقليب الجيد، ويترك لمدة ساعتين قبل التقديم.

 

فوائد سلطة الكول سلو:


تضم سلطة الكول سلو ألوان مختلفة من الفوائد التي يحتاج إليها الإنسان لا سيما تلك التي موجودة في الجزر، كما يمكن أن نضيف إليها الكرنب البنفسجي اللون، أو أي نوع من أنواع الطعام المفيد والذي يرفضه الطفل في صورته الأصلية، فهذه السلطة فرصة جيدة لكي يتم مزج الطعام المفيدة بالطعم الذي يحبه الأطفال، كما يمكن تبديل السكر الموجود في السلطة بالعسل لتكون أكثر فائدة للطفل الصغير، والكبار أيضًا.
 

الكول سلو سلطة الكول سلو خطوات سهلة مقادير الكول سلو بطرية بسيطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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