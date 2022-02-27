الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب إثر حادث تصادم في الشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى شاب بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس ودراجة بخارية على طريق "ههيا- الإبراهيمية" بمدخل قرية المهدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول (أحمد م. م. ال.) البالغ من العمر 19 عامًا - مقيم بالإبراهيمية، جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى دراجة بخارية.

وتبيَّن حدوث إصابته إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس ودراجة بخارية قيادة المتوفي بطريق "ههيا - الإبراهيمية" بمدخل قرية المهدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم امن الشرقية مدير أمن الشرقية حركة المرور محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

«القومي للبحوث» يعقد مؤتمر «أخلاقيات البحث العلمي بالعلوم الاجتماعية» غدا

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا