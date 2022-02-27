مصرع شاب إثر حادث تصادم في الشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس ودراجة بخارية على طريق "ههيا- الإبراهيمية" بمدخل قرية المهدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى ههيا المركزي بوصول (أحمد م. م. ال.) البالغ من العمر 19 عامًا - مقيم بالإبراهيمية، جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى دراجة بخارية.

وتبيَّن حدوث إصابته إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس ودراجة بخارية قيادة المتوفي بطريق "ههيا - الإبراهيمية" بمدخل قرية المهدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.