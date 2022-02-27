الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تسترد 15.1 مليار جنيه من خسائرها.. وصعود جماعى للمؤشرات بالختام

البورصة
البورصة

استردت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها على مدار الأسبوع الماضي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين، وبعض من المؤسسات المصرية، وذلك رغم استمرار البيع المكثف للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.1 مليار جنيه من خسائره، ليغلق عند مستوى 704.4 مليار جنيه، مقابل 689.3 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع الماضي.

واسترد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 2.6% من خسائره، بما يُعادل 283 نقطة، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، كما استرد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" نحو 4.16% من خسائره، بما يعادل 73.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 1848.5  نقطة .

وعوض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نحو 3.67%، من خسائره ، بما يعادل 102.2، لينهى التعاملات عند مستوى 2823.14 نقطة، وذلك وسط تداولات متوسطة نسبيا، بلغت قيمتها حوالى 555.7 مليون جنيه على الأسهم، ومن خلال التعامل على نحو 359 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 31.3 ألف صفقة شراء وبيع.

أخبار البورصة المصرية اليوم أداء البورصة المصرية خسارة رأس المال السوقي للبورصة المصرية تعاملات البورصة المصرية خسائر البورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

«عيسي» يترأس الدورة لـ22 لمجلس الأعمال الأردني المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعي

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا