البورصة تسترد 15.1 مليار جنيه من خسائرها.. وصعود جماعى للمؤشرات بالختام

استردت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، جزءًا من خسائرها السوقية التي منيت بها على مدار الأسبوع الماضي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين، وبعض من المؤسسات المصرية، وذلك رغم استمرار البيع المكثف للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وعوض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15.1 مليار جنيه من خسائره، ليغلق عند مستوى 704.4 مليار جنيه، مقابل 689.3 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع الماضي.

واسترد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 2.6% من خسائره، بما يُعادل 283 نقطة، ليغلق عند مستوى 11174 نقطة، كما استرد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" نحو 4.16% من خسائره، بما يعادل 73.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 1848.5 نقطة .

وعوض المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نحو 3.67%، من خسائره ، بما يعادل 102.2، لينهى التعاملات عند مستوى 2823.14 نقطة، وذلك وسط تداولات متوسطة نسبيا، بلغت قيمتها حوالى 555.7 مليون جنيه على الأسهم، ومن خلال التعامل على نحو 359 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 31.3 ألف صفقة شراء وبيع.