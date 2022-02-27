الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العالمي للصوفية» يحتفل بمعجزة الإسراء والمعراج.. اليوم

العالمي للصوفية
العالمي للصوفية

يحتفل الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، والطريقة العزمية، مساء اليوم الأحد، بذكرى الإسراء والمعراج، بمشاركة المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية في جميع أنحاء مصر، ويتم بث الفعاليات" آون لآين"، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العالمي للطرق الصوفية.


ويشارك في الفعاليات الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الآمين العام للاتحاد العالمي للصوفية.


وتقدم المجموعة العزمية للانشاد الديني فقرات غنائية وإنشادية صوفية إحتفالا بهذه المناسبة التي ينظمها الاتحاد العالمي للصوفية كل عام في نفس الموعد فرحا بهذه المناسبة الكبرى التي أسري فيها المولى سبحانه وتعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 

جدير بالذكر أن الطريقة العزمية تأسست على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان.

 

ومنذ انتقاله إلى المنيا، وبدأ أبو العزائم بإلقاء دروس طريقته في العبادة وقراءة دروس مذهب مالك أو التكلم في الأخلاق أو التوحيد، وانتقل إلى أم درمان في السودان، وهاجم أبو "العزائم" بعض علماء المسلمين مثل مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان وقتها ممن اتهمهم بالتعاون مع الإنجليز، وزعم أنهم يُخادعون العامة بأنهم دُعاة إلى الله، وأنهم وارثون لعلوم الأقطاب، وأنهم يمكنهم النفع والضر، ويُبعدون المسلمين عن واجباتهم بالتعلُّم والعمل للدنيا.

العالمي الصوفى يحتفل ذكرى الإسراء المعراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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