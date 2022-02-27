الأمم المتحدة: مقتل 64 وإصابة 240 من المدنيين جراء القتال فى أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مقتل 64 شخصا على الأقل وإصابة 240 مدنيا خلال القتال الدائر في أوكرانيا منذ الخميس الماضي.

وأعربت المنظمة عن اعتقادها بأن الأرقام الحقيقية تزيد عن تلك الحصيلة نظرا لأن الكثير من تقارير الخسائر لا زالت بانتظار تأكيدها، وذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

كما صرّح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن تدمير البنية التحتية المدنية حرم مئات الآلاف من الماء والكهرباء، وخلق أزمات إنسانية بمختلف مناطق أوكرانيا، خاصة بشمال وشرق وجنوب البلاد.