أمير المصري وسارة عبد الرحمن في افتتاح فيلم «1+1» بمهرجان أسوان

حضر الفنان أمير المصري والفنانه سارة عبد الرحمن العرض الأول لفيلمهما القصير 1+1، والذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وتحدث «أمير» خلال الندوة حول كواليس التصوير، مشيرا إلى أنها كانت ممتعة نظرا لقصة العمل الجديدة والمختلفة، لافتا إلى أن التعاون مع «سارة» كان جيد للغاية.

ويسرد الفيلم قصة رجل وامرأة من جيوش معادية بعد انتهاء الحرب، ليكشف كيف يمكن أن تنتصر الإنسانية على كل الأهداف السياسية الأخرى، وهو سيناريو وإخراج ألاء محمود.

وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة للمهرجان، والتى ستعقد فى الفترة من 23 إلي 28 فبراير الجاري، ويرأس اللجنة مدير التصوير كمال عبد العزيز وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري والفنان نيقولا معوض.

ويتنافس علي جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام وأول الأفلام المشاركة في المسابقة "قمر 14" إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، إنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي.

كما يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، تأليف نادين خان، محمود عزت، إنتاج سي سينما، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش.

ويتنافس كذلك علي جوائز المسابقة فيلم "وش القفص" إخراج دينا عبد السلام، تأليف دينا عبد السلام، أشرف مهدي، إنتاج نيو بيكتشر للانتاج الفني، بطولة أشرف مهدي، أمين حجازي، أمينة الزغبي، أنسي الجندي.

كما يعرض بالمسابقة فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي، إنتاج أفلام مصر العالمية، وبطولة نبيل الشاذلي، ماريان خوري، يوسف الشاذلي.