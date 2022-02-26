تفريغ 67 ماسورة بحمولة 3 آلاف طن وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن استقبال ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة «BARON» والتي يبلغ طولها 104 مترًا، وغاطس 16 مترًا لتصدير 5900 طن ملح إلى رومانيا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار رؤية الهيئة الاقتصادية لفتح أسواق خارجية عالمية جديدة في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا لتصدير المنتجات السيناوية عبر ميناء العريش.

على جانبٍ آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة «LMZ PLUTO» ويبلغ طولها 185 مترًا، والغاطس 11.7 متر، وذلك لتفريغ 67 ماسورة بحمولة 3344 طن لتطوير أرصفة ميناء غرب بورسعيد، واستكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس ١٧ مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها.

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن، بالإضافة إلى 4 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بالإضافة إلى سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.