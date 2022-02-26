مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا

أعلن المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات مع روسيا.

وقال كيسليتسا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخاطبا المندوب الروسي فاسيلي نيبينزا: "ما زلنا منفتحين على المفاوضات".

كما شدد على أن بلاده لن تستسلم حتى لو تم احتلال أجزاء جديدة من أراضيها.

وأضاف: "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وهذا الأمر كان يجب أن يتم قبل ثماني سنوات.. نحث شركاءنا على أن يحذوا حذونا".

وفي وقت سابق قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسي إلى مينسك للتفاوض مع الوفد الأوكراني.

ووفق بيسكوف، فإن الوفد الروسي سيضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وإدارة الكرملين.

وأضاف بيسكوف: "أعلن زيلينسكي عن استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.. في البداية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية هو مساعدة جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، ونزع السلاح من أوكرانيا.. وهذا في الواقع جزء لا يتجزأ من الوضع المحايد".