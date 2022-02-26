الليلة .. فريق المناقشة يتناول رواية "العالم علي جسدي" بالمركز الدولي للكتاب

يستضيف المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات فريق المناقشة، حيث يتناول الفريق بالنقد والتحليل والنقاش، رواية "العالم علي جسدي"، والصادرة عن سلسلة "كتابة"، والتي تصدرها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، من تأليف الكاتبين: زينب محمد ويوسف نبيل.

والكاتبة "زينب محمد عبد الحميد"، روائية ومترجمة وباحثة صدر لها: "التصوف في الرواية المصرية المعاصرة" كتاب نقدي الذي حصل على جائزة أخبار الأدب فرع نجيب محفوظ، إضافة للعديد من الكتب المترجمة، ورواية "العالم على جسدي"، وهي ليست الرواية الأولى المشتركة للكاتبين بل سبقها تجربة أخرى بعنوان "في مقام العشق" صدرت عن درا تجليات للنشر والتوزيع.

بينما "يوسف نبيل"، مترجم وروائي مصري تخرج في كلية الألسن 2008 - جامعة عين شمس - قسم اللغة الروسية .صدر له: كسر الإيقاع، وموسم الذوبان، مياه الروح، واللقاء الأخير، والعزبة (روايات) وحصل على عدة جوائز منها : جائزة ساقية الصاوى للقصة القصيرة عام 2008 عن قصة " ظمأ " - جائزة إحسان عبد القدوس 2011 فى الرواية عن رواية موسم الذوبان وحصل على جائزة ساويرس للرواية فرع شباب الأدباء عام 2022 عن رواية اللقاء الأخير، إضافة لأكثر من 30 كتاب مترجم عن اللغة الروسية والانجليزية.

ومن أجواء رواية "العالم علي جسدي" نقرأ: "لم يصدقهم في البداية، ولكنه سأل نفسه ماذا سيضيره من ذلك؟ لم يستطع شئ أن يحركه من مكانه منذ الحادث، اعتقد وقتها أنه لن يستطيع الاستمرار، ولكنه استمر رغما عن أنفه، بدأ يشعر بوجوده الخاص، وكأنه يختبر وجوده لأول مرة، اضطرب من ذلك الشعور بالراحة، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يموت حزنا. سأل نفسه أهذه هي الحقيقة تأتيه بكل قبحها؟ ألم يكن يحبهم؟ لم يستطع الاستمرار في ذلك، فهو يعلم مقدار حبه لهم، لذلك أخبر نفسه أنه ربما مازال مضطربا منذ الحادث وغدا سوف تهدأ غرابة مشاعره.

يشار إلى أن مؤسس فريق "المناقشة"، هو الروائي محمد علي إبراهيم في عام 2015، وبالنسبة للأعضاء يعتبر كل من حضر المناقشة عضوًا، وحاليًا أكثر الأعضاء انتظامًا في الحضور: الروائي محمد علي إبراهيم٬ الناقد أحمد حلمي٬ إيناس عياد٬ منال علي٬ والباحثة منة الله حسن.

أما عن الدعم الذي تقدمه هيئة الكتاب للفريق، فهو توفر المكان الخاص للمناقشة٬ المركز الدولي للكتاب أحد فروع مكتبات الهئية بوسط القاهرة٬ والمكان مجهز لإقامة الندوات الفعاليات الثقافية بشكل جيد٬ كما أن موقعه في وسط العاصمة يعتبر ميزة إضافية.

ويعتبر نشاط فريق "المناقشة"، نشاط ثقافي تطوعي قائم على مجهودات فردية، الهدف منه هو الممارسة الثقافية من حيث عملية القراءة والنقاش والاستمتاع والإفادة من الأدب الجيد فقط، ولا توجد نية لتحويل طبيعة المجموعة.