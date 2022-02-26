ترودو: كندا قررت فرض عقوبات على فلاديمير بوتين و لافروف

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي : "سنفرض عقوبات ضد الرئيس بوتين وزملائه الذين خططوا لهذه الحرب البربرية، ورئيس أركانه وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وأشار ترودو إلى أن كندا تؤيد فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية.

وأضاف ترودو أن كندا ستفرض عقوبات على بيلاروس أيضا، متهما إياها بدعم العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعلن واشنطن رسميا فرض العقوبات ضد بوتين في وقت لاحق.

وفي سياق متصل ، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ليس لديهما حسابات في بريطانيا أو أي دولة أجنبية، وذلك ردا على العقوبات البريطانية التي أعلن عنها بحقهما اليوم.

وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في أوكرانيا والذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريس: «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».

تثير الأزمة في أوكرانيا مخاوف من نزاع سيكون الأخطر في أوروبا منذ 1945. وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من أن التدخل الروسي قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم غير المبرر، الذي سيسبب معاناة وخسائر في الأرواح. ووعد بأن يحاسب العالم روسيا.