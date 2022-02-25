روسيا: بوتين ولافروف ليس لديهما حسابات فى بريطانيا أو أى دولة أجنبية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ليس لديهما حسابات في بريطانيا أو أي دولة أجنبية، وذلك ردا على العقوبات البريطانية التي أعلن عنها بحقهما اليوم.

وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في أوكرانيا والذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريس: «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».

تثير الأزمة في أوكرانيا مخاوف من نزاع سيكون الأخطر في أوروبا منذ 1945. وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من أن التدخل الروسي قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم غير المبرر، الذي سيسبب معاناة وخسائر في الأرواح. ووعد بأن يحاسب العالم روسيا.

«هجوم متهور»

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من جهته إن القادة الروس يجب أن يواجهوا عزلة غير مسبوقة.

وأضاف أن الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد سيعقدون قمة طارئة في بروكسل ويحضرون لسلسلة عقوبات جديدة هي الأشد التي ستفرض.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة: «ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها وأطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر، متعهدين بمحاسبة الكرملين».

عقوبات هائلة تستهدف الاقتصاد الروسي

وحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من أن الدول الغربية، ستفرض عقوبات هائلة تستهدف الاقتصاد الروسي، واصفاً الرئيس الروسي بوتين، بأنه «دكتاتور».

وقال جونسون في كلمة متلفزة للبريطانيين: «دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً وأخيراً عسكرياً، يُفترض أن ينتهي مشروع بوتين الوحشي والهمجي بالفشل».

واستدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين.

