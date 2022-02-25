هل تعود الدبلوماسية؟.. دعوات للمفاوضات بين روسيا وأكرانيا لوقف الحرب

خرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم في خطاب إلى الشعب الأوكراني مؤكدا أنهم يحاربون بمفردهم بعد أن تخلى حلف شمال الأطلنطي "ناتو" عنهم، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مفاوضات من أجل وقف الحرب.

وبعد ساعات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعيد طرح المسار الدبلوماسي والتفاوض مجددا، وسط آمال في أن يفلح هذا الخيار في وقف الحرب، ونرصد أبرز هذه المحاولات:

بيلاروسيا تعرض الوساطة

أبدت بيلاروسيا استعدادها، لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في حال اتفاق الطرفين على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن مينسك مستعدة لفعل كل ما في وسعها لإنجاح أي مفاوضات، مشيرة إلى أنها مستعدة للعمل من أجل إحلال السلام في أوكرانيا ووقف إراقة الدماء بين الشعبين السلافيين الشقيقين.

وأشارت، إلى ترحيب جميع الأطراف بجهود مينسك في تنظيم لقاءات مجموعة الاتصال للتسوية في دونباس.

أوكرانيا تطلب من إسرائيل الوساطة

طلب الرئيس الأوكراني، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال اتصال هاتفي، الوساطة مع روسيا، مقترحا أن تجرى المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسرائيل، وذلك وفق هيئة البث الإسرائيلية «كان».

فيما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الرئيس الأوكراني، إرسال مساعدات إنسانية في ظل الهجمات العسكرية الروسية التي تشهدها بلاده.

ووفق مصادر مطلعة سبق أن رفضت روسيا دخول إسرائيل على خط الوساطة بينها وبين أوكرانيا.

روسيا توافق على المفاوضات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، ابلاغهم كييف موافقتهم على المفاوضات، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستعيد النظر في إجراء محادثات مع روسيا في مينسك.

وقال بيسكوف، إن روسيا شكلت وفدًا من ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والإدارة الرئاسية بعد أن وافقت على التفاوض مع أوكرانيا.

أوكرانيا تدرس التفاوض على وقف الحرب

أكد أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، أن بلاده تنظر في مقترح روسيا بإجراء مفاوضات في مينسك لإنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء تأكيد أريستوفيتش على المفاوضات بعد دعوة زيلينسكي، لنظيره الرئيس الروسي، بالعودة إلى التفاوض لإنهاء العمليات العسكرية ومناقشة وضع أوكرانيا على الحياد بين روسيا وحلف الناتو.

فيما أشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إلى أن روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على المفاوضات، لكن كييف قطعت الاتصال بعد إبلاغها بالموافقة وردهم باختيار مكان التفاوض في العاصمة البولندية وارسو بدلا عن مينسك.