كمال عبد العزيز رئيسا لمسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أسماء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري في الدورة السادسة للمهرجان، التي ستعقد في الفترة من 23 لـ28 فبراير، ويرأسها مدير التصوير كمال عبد العزيز على أن تضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري والفنان نيقولا معوض.

ويتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري في دورة هذا العام 4 أفلام وأول الأفلام المشاركة في المسابقة «قمر 14» إخراج هادي الباجوري، تأليف محمود زهران، إنتاج السبكي للإنتاج والتوزيع، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي.

كما يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم «أبو صدام» إخراج نادين خان، تأليف نادين خان، محمود عزت، إنتاج سي سينما، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش.

ويتنافس كذلك على جوائز المسابقة فيلم «وش القفص» إخراج دينا عبد السلام، تأليف دينا عبد السلام، أشرف مهدي، إنتاج نيو بيكتشر للانتاج الفني، بطولة أشرف مهدي، أمين حجازي، أمينة الزغبي، أنسي الجندي.

كما يعرض أيضاً بالمسابقة فيلم "العودة" تأليف وإخراج سارة الشاذلي، إنتاج أفلام مصر العالمية، وبطولة نبيل الشاذلي، ماريان خوري، يوسف الشاذلي.