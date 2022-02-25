بسبب المشاركة في حرب أوكرانيا.. خارجية بريطانيا تستدعي سفير بيلاروسيا

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم، استدعاء سفير بيلاروسيا في لندن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس.

وذكرت الوزارة في بيان: «كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعم مينسك للغزو».

وتدور معارك صباح الجمعة في أحد الأحياء الواقعة في شمال كييف بينما يبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك أن عملية تخريبية للقوات الروسية تنفّذها فرقة خاصة مؤلفة من جنود استطلاع. في الرسالة نفسها، طلبت الوزارة الأوكرانية من المدنيين في الحي حمل السلاح. وكتبت «نطلب من المواطنين إبلاغنا بتحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد المحتل!».

وأعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كيلومترا شمال كييف العاصمة. وأكد أن تم وقف «تقدم قوات العدو على ضفة نهر تييروف، وتدمير الجسر فوق النهر».

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح وإن أحدهم في حالة خطرة، جراء سقوط حطام صواريخ في منطقة سكنية في جنوب شرق العاصمة.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة أن «إطلاق مروّع لصواريخ بالستية روسية على كييف. آخر مرة شهدت فيها عاصمتنا أمرًا مماثلًا كانت في 1941 عندما تعرّضت لهجوم من ألمانيا النازية. انتصرت أوكرانيا على هذا الشيطان وستنتصر أيضًا على ذلك».

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الأوكراني أنها استعادت السيطرة على مطار أنتونف العسكري في غويتوميل الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية، والذي كانت قد سيطرت عليه القوات الروسية. وقالت على فيسبوك أيضا أن «وحدة تكتيكية لقوات الدفاع تدير مطار جوستوميل».

وأعلنت روسيا الجمعة أنها ستمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية أيروفلوت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.