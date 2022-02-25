وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في برقية الوزير: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نُحيى هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعة لمقامه الشريف، نبتهل إليه جل فى عُلاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان ورفعة وازدهار، حفظ الله مصر واحة للخير ومنارةً للعلم، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وفضيلتكم بخير»