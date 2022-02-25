تركيب 131 عمود إنارة على «مصر-أسوان الزراعي» ورفع 15 طن مخلفات بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أعمال وحملات الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بقرية بني محمد سلطان، وقامت بتركيب 131 عامود إنارة جديد بطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق القرية ورفع 15 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي ورفع جميع الإشغالات بشوارع القرية.

تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان

وقال عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، إن قام الإنارة بالوحدة المحلية بالقرية قام تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة بتركيب 131 عامود إنارة وشد أسلاك كهربائية بطول الطريق وجاري الآن تركيب الكشافات الجديدة بطريق مصر أسوان الزراعي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ومنعا للحوادث.

تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان

وأوضح رئيس القرية أن قسم الإشغالات بالقرية قام برفع الإشغالات المتواجدة بشارع العوام التابع للوحدة المحلية وذلك تيسيرا لحركة المركبات ومنعا للتكدسات المرورية للمواطنين.

تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان

وأضاف أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق مصر أسوان ببني محمد سلطان

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا من خلال توفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال وحملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا وحملات النظافة، والتي تتم على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية وذلك لرفع كفاءة المنظومتين.