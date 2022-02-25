الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قراصنة أنونيموس يعلنون «الحرب الإلكترونية» على روسيا

القراصنة الإلكترونية
القراصنة الإلكترونية

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونيين أنونيموس الحرب الإلكترونية على روسيا، وأكدت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المواقع الإلكترونية لشبكة قنوات RT التلفزيونية الروسية.

 

وقالت المجموعة في بيان على "تويتر": "مجموعة أنونيموس تعلن الحرب رسميا على روسيا"، وأضاف القراصنة هاشتاج #Ukraine إلى منشوراتهم.

 

وحسب التقارير، فإن "الهجمات بدأت بعد ظهر اليوم الخميس وتحديدا في الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو، ولا تزال مستمرة".

 

وأضافت: "حوالي 27% من المصادر التي يتم تنفيذ هجمات DDoS منها تقع في الولايات المتحدة".

 

 و علي صعيد آخر ، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة بالذات رفضت إجراء حوار مع روسيا بشأن أوكرانيا والأمن العالمي.

 

وقالت زاخاروفا، في تصريحات لقناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية: "في هذا اليوم بالذات، كان من المفترض أن يكون الوفد الروسي الرسمي، برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، في أوروبا لإجراء مفاوضات مع الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية الأمريكي السيد بلينكن"، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي بالذات هو الذي رفض إجراء مزيد من المفاوضات.

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وائل لطفي

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