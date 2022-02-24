لميس الحديدي لمتسابق خريج هندسة: «أيه اللي جاب القلعة جنب البحر»

قال المتسابق مينا ويليام في برنامج الدوم المعروض حاليا على قناة أون بمجرد دخوله أمام لجنة التقديم التليفزيوني إنه خريج كلية الهندسة، فقالت له لميس الحديدي: "طالما هندسة أيه اللي جايبك هنا.. إيه اللي جاب القلعة جانب البحر" وسط ضكات من الجمهور ولجنة التحكيم.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم على قناة أون

وبمجرد تقديم مينا لفقرته في البرنامج تحدث عن ما يشبه برنامج الفرصة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، فقالت له جاسمن طه زكي "إنت جاي على الفرصة على طول" فاختارته، ولم تختاره نجوى إبراهيم ورجحت الإعلامية لميس الحديدي كفته واختارته للمشاركة في المراحل التالية من البرنامج.

وقال المتسابق إنه لديه مشروعه الصغير فقالت له لميس الحديدي في البداية اراك في مشروعك أفضل ولكن عادت واختارته من جديد.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود أفعال كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.