البنتاجون تأمر بنشر 7 آلاف جندى إضافى فى ألمانيا

أعلن مسؤول أمريكي كبير في واشنطن، الخميس، أنّ وزارة الدفاع "البنتاجون"، سترسل نحو 7 آلاف عسكري إضافي إلى ألمانيا، ردّاً على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الهدف من هذا الانتشار الجديد الذي سيتم في الأيام المقبلة هو "طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وردع هجوم روسي والاستعداد لدعم الحاجات في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

يضاف هؤلاء إلى 5 آلاف عسكري سبق أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشرهم في ألمانيا والجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي.

إضافة إلى ذلك، أعادت واشنطن تمركز ألف عسكري في دول البلطيق ورومانيا التي تخشى أن يمتد النزاع إلى حدودها.

ومع التعزيزات المعلنة الخميس، سيكون للولايات المتحدة أكثر من 90 ألف عسكري في أوروبا.