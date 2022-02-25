في ذكرى ميلادها.. نجمة إبراهيم «ملكة أدوار الشر» بسينما الزمن الجميل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نجمة إبراهيم، و التي ولدت في 25 فبراير عام 1914، و اشتهرت ببراعتها في أداء أدوار الشر في سينما الزمن الجميل.

«بوليني أوديون» الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة نجمة إبراهيم، فهي ولدت لأسرة يهودية مصرية بالقاهرة، و درست بمدرسة "الليسيه" في القاهرة إلا أنها لم تكمل دراستها حيث فضلت الوسط الفني.

- نجمة إبراهيم.. ملكة «الشر الحريمي» بالسينما المصرية

استطاعت الفنانة الراحلة أن تشق طريقها في السينما المصرية من بوابة الإجرام وأدوار الشر، فبمجرد ظهورها على الشاشة يكون كافيا لبث الرعب بوجهها المحمل بالكثير من التفاصيل المرعبة والتي تمثلت في نظرة العيون، ورفعة الحواجب.

قدمت نجمة إبراهيم العديد من الأدوار المميزة في السينما المصرية، لعل أبرزها فيلم "ريا وسكينة"، اليتيمتان، جعلوني مجرمًا، صراع الأبطال، من الجاني، الخطيئة".

- بدأت مطربة ورصيدها 40 فيلما سينمائيا

بدأت نجمة إبراهيم حياتها الفنية في ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال التنقل بين الفرق المسرحية المختلفة مثل نجيب الريحاني وبديعة مصابني وبشارة واكيم وغيرهم.

وعملت كمطربة في فرقة فاطمة رشدي، وبدأت حياتها السينمائية من خلال فيلم الورشة عام 1940، سبقه الغناء في فيلم "تيتاوونج" عام 1937.

انطلقت بعدها لتقديم العديد من الأفلام أشهرها "ريا وسكينة" و"جعلوني مجرمًا" و"لن أبكي أبدًا" و"الليالي الدافئة" و"إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة"، كما قدمت عدة مسلسلات ومسرحيات على مدار تاريخها بجانب السينما، وكانت آخرها أعمالها مسرحية غادة الكاميليا.

مثلت نجمة إبراهيم في ما لا يقل عن 40 فيلما، من أوائل أدوارها دور في فيلم غادة الكاميليا، ومن أدوارها الهامة دورها في فيلم أنا الماضي عام 1951 بالاشتراك مع زكي رستم وفاتن حمامة.