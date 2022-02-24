ضبط القائمين على منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت دون ترخيص بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين لإنشائهما وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت دون ترخيص، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا) بإنشاء وإدارة منظومتين اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنهما وتقديم خدماتهما للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية أمكن ضبطهما بمحل سكنهما، وبحوزة الأول (جهاز سويتش – جهاز هوائى – مجموعة من الوصلات الكهربائية)، وبحوزة الثانى (جهاز سويتش - 9 جهاز راوتر – قاطعة أسلاك – كيسة كمبيوتر– مجموعة من الوصلات الكهربائية)، وبمواجهة المذكورين أقرا بقيامهما بإنشاء الشبكتين وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.