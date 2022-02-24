الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: تعرضنا لقصف بـ4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن تعرض البلاد لقصف بـ4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا. 

وقال قائد القوات الأوكرانية: نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار هوستوميل في كييف. 

وأشارت الشرطة الأوكرانية إلى أن روسيا شنت 203 هجمات منذ الصباح، وأن القتال على مختلف المحاور.  

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن، الخميس، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد، داعياً للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.

كما دعا المواطنين القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى مراكز التدريب، مؤكداً أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

وميدانيا، قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين الخميس.

وفور بدء العملية العسكرية صباح الخميس، قال الرئيس زيلينسكي إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمتابعة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما سُمعت صفارات الإنذار في العاصمة كييف.

كما أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ خلال كلمة إلى شعبه، وقال لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان، مضيفا: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وأوضح زيلينسكي أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا، وعلى حرس الحدود هناك، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وأضاف أن الأحكام العرفية فرضت على جميع أراضي الدولة، وأنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان منفصل، إن هدف العملية العسكرية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية.

روسيا بيلاروسيا صواريخ الباليستية تعرضهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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