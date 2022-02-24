الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس إقليم كردستان يعلن موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد

نيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الخميس، اليوم المحدد لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق.

وقال بارزاني، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، إنه بموجب قانون رئاسة إقليم كردستان - العراق المعدل، تم تحديد الأول من شهر أكتوبر العام الحالي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

أضاف أن البرلمان والحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان، ستبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني العراق لانتخابات برلمان اقليم الحكومة والبرلمان والمفوضية

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