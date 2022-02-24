ضبط عصابة نسائية تخصصت فى سرقة «الفيزا كارد» من المواطنين بعابدين

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة «الفيزا كارد» الخاصة بالمواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة عابدين، وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، أمر بالعرض على النيابة العامة.

البداية عندما تلقى المقدم محمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات بأنها حال قيامها بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلي خاصة بأحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، فوجئت بقيام إحدى السيدات بإيهامها بوجود غرامة مالية عليها لعدم ارتدائها الكمامة، ومطالبتها بإعادة وضع «الفيزا كارد» مرة أخرى داخل ماكينة الصراف الآلي للتأكد، إلا أنها اكتشفت عقب ذلك قيام المذكورة بمغافلتها واستبدال الفيزا كارد الخاصة بها بفيزا أخرى مجهولة المصدر، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تحت إشراف العميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سيدات "لهن معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وبحوزتهن (مبلغ مالي- عدد 8 فيزا كارد)، وبمواجهتهن أقررن بتكوينهن تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجني عليهم بفيزا أخرى "من متحصلات واقعة سرقة أخرى" عقب التحصل على الرقم السري على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حوزتهن من متحصلات وقائع السرقة، واعترفن بارتكابهن 7 وقائع سرقة، وأقررن بإنفاقهن المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهن الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.