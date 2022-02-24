أوكرانيا تعلن مقتل 7 عسكريين في الهجوم الروسي

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 7 عسكريين في الغارات الجوية التي شنتها روسيا خلال الساعات الماضية.

كما قال سفير أوكرانيا لدى أنقرة اليوم الخميس إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، كما ترغب في فرض عقوبات على موسكو بعد أن شنت روسيا هجمات جوية وبرية على جارتها.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لها حدود بحرية على البحر الأسود مع أوكرانيا وروسيا. ورغم أنها تعارض مسألة العقوبات إلا أنها تصف الخطوات الروسية ضد أوكرانيا بأنها غير مقبولة.

وتسيطر أنقرة وفقا لاتفاقية صدرت عام 1936 على المضيقين ويمكنها تقييد حركة السفن الحربية إذا تعرضت للخطر أو أثناء الحرب.

وقال السفير الأوكراني فاسيل بودنار في مؤتمر صحفي في أنقرة "ندعو إلى إغلاق المجال الجوي ومضيقي البوسفور والدردنيل. نقلنا مطالبنا في هذا الصدد إلى الجانب التركي. في الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي".

جدير بالذكر أن القوات البرية الروسية دخلت أوكرانيا منذ قليل من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتًا إلى أن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. أصبحت مسألة وقت".

وقال بوتين إن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور.

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم، كما حمّل بوتين النظام الحالي في كييف مسئولية إراقة الدماء.

وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفًا أنه ليست لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها.