وزير الري: مركز التدريب معتمد باليونسكو وعقد 247 دورة سنوياً

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة وللمتخصصين من الدول العربية والإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول، بالإضافة لتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

مضيفاً أنه وفي إطار دعم الدول الإفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأضاف عبد العاطي، الخميس، أن المركز الإقليمي للتدريب يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتم سنوياً عقد ٢٤٧ دورة تدريبية بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر وفروعه بمدن "كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا"، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وذلك بمشاركة ٤٨٧٤ متدربا من مصر و١٢٠ متدربا من مختلف الدول العربية والإفريقية مثل "السودان، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، الصومال، كينيا"، مع الاستعداد لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على قاعتي محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن فندق يضم ٢٤ غرفة، ومطعم، وملاعب رياضية.