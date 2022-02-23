الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدستور تنشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفيه والذي تسبب في مصرع وإصابة ١٥ شخص

بالأسماء.. تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

كشفت مصادر طبية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الإقليمي الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بمحافظة المنوفية، بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على الطريق الإقليمي الدولي بالقرب من كارتة الخطاطبة.

وأكدت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إجمالي مصابي الحادث بلغوا 15 حالة بينهم حالة وفاة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام ومستشفى سرس الليان.

وأشارت المصادر إلى أن المتوفي الوحيد في الحادث هو “رشاد رجب المعداوي” 55 سنة، مقيم قرية سمادون، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام،  فيما تم نقل 14 حالة إصابة إلى المستشفيات. 

وأوضحت المصادر أن المصابين هم “محمد حسن عبد الحميد حسن” 36  مقيم أشمون، مستشفى سرس الليان، مصاب بجرح في الرأس واليد اليسرى، “نعيم هاني خليل” 16 سنة، مقيم سمادون، مستشفى سرس الليان، مصاب بجرح بالرأس، “منصور صابر زكريا”، 18سنة مقيم بسمادون ، مصاب جرح بالرأس وكسر باليد اليسرى.

“رضوان علي حواش”، 50 سنة مقيم سمادون، أودع مستشفى أشمون، مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه ارتجاج في المخ، “كريم محمد عبد الرازق” 12 سنة مقيم سمادون، مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ، “سلمى رأفت سعودي”، 17 سنة، مقيمة بأشمون، مصابة بسحجات بالركبة اليسرى، “عبير صبري عبد الجيد” 20 سنة، مقيمة جريس، مصابة بكدمة بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن، “محمد محمد علي” 50 سنة، مقيم جريس، مصابًا بجرح بفروة الرأس واشتباه ارتجاج في المخ،"أسامة فتحي الشيخ" 25 سنة، مقيم سمادون، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس.


كذلك ضمت قائمة المصابين “أحمد محمد طلعت”، 31 سنة، مقيم بكفر الخضرة، مصابًا بكسر باليد اليسرى وجرح بالرأس والوجه، “عماد محمد سعد الدين”، 30 سنة مقيم بكفر الخضرة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، “رحمه أحمد مصطفى” 13 سنة، مقيم  بجريس، مصابًا بسحجات متعددة بالوجه، “أحمد منصور عبد الرازق”، 17 سنة، مصابًا بتجمع دموي في فروة الرأس، “رقيه مجاهد عبد الرحمن”، 26 سنة، مقيمة بقرية مجريا، مصابة بكدمة بالكتف الأيمن واشتباه كسر بالترقوه.

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