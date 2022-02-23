براءة 3 متهمين بينهم سيدة في واقعة الجن والتنقيب عن الآثار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، ببراءة 3 متهمين بينهم سيدة فى واقعة الجن والتنقيب عن الآثار بمسكنها بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبد الرحمن وأمانة سر نبيل شكرى.

وناقشت المحكمة، المتهمة الثالثة التى نفت تنقيبها عن الآثار، موضحة أنها مريضة وأخبرها أحد المشايخ بأنها مسحورة وهذا سبب تدهور صحتها، ونصحها بالحفر داخل منزلها لإخراج الجن من جسدها، موضحة أنها لم تنقب عن آثار وأنها مريضة تعالج منذ فترة ومازالت مريضة.

وتعود أحداث القضية رقم 52204 لسنة 2021 جنايات الزقازيق، ليوم 20 ديسمبر عندما تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا لمركز شرطة الزقازيق بضبط 3 أشخاص رجلين وسيدة لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل السيدة زوجة أحدهما، وبناء عن بلاغ من جيران المتهمة الثالثة بعد سماعهم أعمال حفر وتنقيب بمنزلها.

وأفادت التحريات عن قيام" ه ا ع" و"ا م" وزوجته" ه ا س"بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهمة الثالثة، وأن المتهمين جميعا، أجروا أعمال حفر باستخدام أدوات ومعدات مما أستخدم في الضر بقصد التنقيب على الآثار دون ترخيص عن الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات حازوا أدوات (اسلاك، أحبال ، خطاف ، قطع حديدية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.