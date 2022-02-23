الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحوزته هيروين.. مسجل خطر وراء سرقة مسكن سيدة أجنبية في المعصرة

هيروين
هيروين

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مسجل خطر سرق مسكن سيدة، تحمل جنسية دولة أجنبية، في منطقة المعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بإكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أقراص مخدرة، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة ومتطلباته الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة المعادى جنسية دولة أجنبية مسجل خطر مسكن سيدة ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

مدبولي: اجتماع خاص اليوم لدراسة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية

سقوط «هاكر» اخترق حسابات فتيات في 3 محافظات.. «ابتزهن بمحتوياتها»

محمد رمضان يغسل أسنانه بـ«معجون من الذهب»

توصية من لجنة التخطيط في «الأهلي» بشأن «كهربا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟