بحوزته هيروين.. مسجل خطر وراء سرقة مسكن سيدة أجنبية في المعصرة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مسجل خطر سرق مسكن سيدة، تحمل جنسية دولة أجنبية، في منطقة المعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بإكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالي من داخلها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أقراص مخدرة، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة ومتطلباته الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.