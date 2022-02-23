الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يوافق على «تنفيذية إعلانات الطرق».. مدبولى يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، إلى جانب سير عمليات التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

ومن المرتقب مناقشة المجلس اليوم آخر أوضاع جائحة كورونا، ودراسة أعداد المصابين بعدما بدى عودة ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس، واستعراض الموقف الخاص بحصول المواطنين على لقاح كورونا، والكميات المقرر الحصول عليها قريبا من الخارج وموقف التصنيع المحلي.

كما يتوقع مناقشة المجلس مدى سير عمليات انتقال الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ قبل أشهر قليلة تجريبيا، وما إذا كانت هناك أي معوقات يجب إزالتها واتخاذ اللازم.

وعلى أجندة المجلس أيضا مناقشة سير عمليات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة حياة كريمة، ومدى تقدم سير تنفيذ أعمال المرحلة الأولى منها.

كما يناقش المجلس اتخاذ عدد من القرارات بالموافقة على طلبات مقدمة من قبل عدد من الوزارات وعدد من المحافظات، إلى جانب الموافقة المنتظرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بعد العرض على المجلس.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يترأس اليوم مناقشة عددا من الملفات الهامة

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وائل لطفي

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