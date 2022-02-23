الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة ربة منزل وعامل مصاب بطلق ناري في قنا

العثور على جثة
العثور على جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وعامل مصاب بطلق ناري، بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت، شمالي قنا.

 تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع "آية" 35 عاما، وبها خنق في الرقبة، وإصابة "عاطف.ع" 40 عاما، بطلق ناري، وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كان  طفل قد لقى مصرعه، بعدما صدمه قطار قصب بمركز أبو تشت شمالى قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع بهيج حسن أحمد، 11 عاما، مقيم بقرية الشمرات، بعد أن صدمه قطار قصب، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

الأجهزة الأمنية قنا جثة ربة منزل م طلق ناري كوم يعقوب أبوتشت اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا

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وائل لطفي

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