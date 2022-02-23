الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونيتسك الشعبية: التفجير الذى استهدف مركز التلفزيون عمل إرهابى

التفجير الذى استهدف
التفجير الذى استهدف مركز التلفزيون

وصفت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية التفجير الذي وقع بالقرب من مركز التلفزيون في مدينة دونيتسك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأنه "عمل إرهابي".

ورجح القائم بأعمال وزير الإعلام في دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أن هذا التفجير "بمثابة الإنذار للصحفيين بأنه قد تكون هناك أعمال إرهابية أخرى تستهدف الصحفيين".

وأضاف أن المدير العام للمركز التلفزيوني وموظفين آخرين كانوا موجودين داخل المبنى لحظة الانفجار.

وفي وقت  في جمهورية دونيتسك الشعبية بسماع دوي انفجار قوي، مساء الثلاثاء، وسط استمرار عمليات قصف مدينة دونيتسك من قبل القوات الحكومية الأوكرانية.

وحدث الانفجار في موقع مركز التلفزة، وهو مقر "القناة الجمهورية الأولى".

وذكرت مصادر محلية أن صوت الانفجار سمع بوضوح في مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك عن مقتل 3 مدنيين جراء هجمات الجيش الأوكراني، بينما تحدثت سلطات جمهورية لوغانسك عن مصرع مدنيين اثنين.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأنشطة العسكرية للناتو وزعزعة نظام الرقابة على الأسلحة تحمل مخاطر في طياتها.

وقال بوتين في برقية تهنئة للعسكريين بمناسبة عيد "حماة الوطن" 23 فبراير: "نرى الأوضاع الصعبة على الساحة الدولية، وما تحمل التحديات القائمة في طياتها من مخاطر، ومنها زعزعة نظام الرقابة على الأسلحة والأنشطة العسكرية لحلف الناتو".

وأضاف أنه "لا تزال بدون رد دعوات روسيا لبناء نظام للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، من شأنه أن يحمي جميع البلدان".

وأكد أن "بلادنا منفتحة دائما على الحوار المباشر و الصريح لإيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الأكثر تعقيدا".

وشدد على أن "مصالح روسيا وأمن مواطنينا" أولوية "غير مشروطة" بالنسبة للقياد

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