سفير الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه بشأن سد النهضة ويطالب بالوصول لحل ملزم

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، اليوم، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة الإثيوبي لم يتغير، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول إلى اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للدول الثلاث حال الوصول لتوافق.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بين الدول الثلاث سيكون في القاهرة قريبا للقاء وزير الخارجية والدفع بعملية المفاوضات.

كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد موقفه ثابت من دعم أمن ووحدة واستقرار الأراضي الأوكرانية كدولة مستقلة، منوها إلى أن موسكو خالفت كافة الأعراف والمواثيق الدولية في الاعتراف بمنطقتي دونيسك ولوغانيسك الأوكرانيتين كجمهوريتين كما أنها خالفت الاتفاق العالمي واتفاق مينسك مع أوكرانيا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس تحالف عسكري كي يدعم أوكرانيا عسكريا لكنه يقدم الدعم الفني واللوجستي، منوها إلى أن التدخل العسكري من شان الناتو.

وأوضح «برجر» أن الاتحاد الأوروبي له موقع واضح من الأزمة الليبية وهو ضرورة احترام الشعب الليبي وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تحصل على شرعية دولية، مؤكدا أن استقرار ليبيا مهم جدا من أجل استقرار المنطقة.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن مصر شريك أساسي مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن ما تم خلال القمة الأوروبية الأفريقية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل أكدت على العديد من المبادئ في هذا الإطار، لوجود خطة لهجرة نظامية لأوروبا.

وأضاف إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع العديد من الحكومات والأطراف لمكافحة الجانب المظلم من عمليات الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر.