الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمحافظة الجيزة (صور)

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة

واصلت أحياء محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن ضبط الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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وأسفرت الحملة التي قادها أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، عن غلق وتشميع جيم و مقهى. 

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كما وجهت اجهز محافظة الجيزة حملة مكبرة تمكنت من غلق مركزين للدروس الخصوصية بشارع ناهيا في بولاق الدكرور وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق.

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من ناحية أخرى، قام مركز الواحات البحرية بتنفيذ 20 قرار إزالة واسترداد اراضي أملاك الدولة علي مساحة 25 ألف متر مربع  بقرية منديشة ومنطقة مثلث العجوز  وإزالة اسوار من بلوك الحجر الجير ومنشات وغرف غير مسقوفة غير مكتملة  البناء واخري مسقوفة بجريد النخيل والخشب. 

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حملات محافظة الجيزة إغلاق وتشميع محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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