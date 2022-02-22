الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره المالطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

بحث وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
‏وقال بوريطة - في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء - إن هذه الزيارة تأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد على الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بعدة قطاعات.
وأضاف أن هناك جوارًا متوسطيًا واحدًا يجمع البلدين، كما أن هناك علاقات قوية في إطار الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحديات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أن العلاقات بين البلدين قائمة على أسس قوية، وتشكل الأساس لتطوير آليات هذه الشراكة وأن اجتماعًا للتشاور السياسي سيعقد قريبًا.
‏وأشاد بقرار مالطا بافتتاح قنصلية ذات طابع اقتصادي بالدار البيضاء لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأنه سيتم العمل على إنشاء آلية اقتصادية مشتركة لتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد أن المغرب ومالطا يتقاسما نفس الرؤية بخصوص الوضع في ليبيا، وقناعة بأن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تتم من طرف الليبيين ومن أجل الليبيين وبدون تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن مالطا دفعت في اتجاه حماية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما لها دائمًا مواقف إيجابية فيما يتعلق بسياسات الجوار الأوروبية إزاء جنوب البحر الأبيض المتوسط.

المغرب مالطا الرباط

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