«مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي» ندوة توعية بجامعة كفرالشيخ

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان " دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات " ضمن سلسلة الندوات التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ لرفع الوعي الطلابي بخطورة مشكلة المخدرات بالتعاون وإدارة شئون البيئة بالجامعة برئاسة نافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة، أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، و الدكتور سهير مجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ، والمهندس ثروت المرشدي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وألقى الدكتور سلام العربي، المشرف على وحدة مكافحة المخدرات بكفرالشيخ، محاضرة شرح خلالها التعريف بالمخدرات وأنواعها وطرق الوقاية من التعاطي و المخدرات وطرق العلاج من الإدمان و التعاطي ودور صندوق مكافحة المخدرات في الوقاية والعلاج من الإدمان و التعاطي ودور الشباب في التوعية من خطر التعاطي و الإدمان.

ومؤخرا، نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة كفر الشيخ برئاسة الأستاذ نافع حمادة مديرعام مشروعات البيئة بالجامعة بقاعة السيمنار بكلية التمريض" ندوة دينية بعنوان " الأسرة في الإسلام " بالتعاون مع بالتعاون مع مديريه الاوقاف بكفر الشيخ ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة.

حاضر في الندوة الشيخ محمد عوض حسانين من علماء مديرية الأوقاف بكفرالشيخ والشيخ السيد ابراهيم سعد علي من علماء مديرية الأوقاف بكفرالشيخ عن مفهوم الأسرة في الإسلام ، وأهمية الأسرة في الإسلام، ومكانة الأسرة في الإسلام، وأهداف تكوين الأسرة وكيفية الاختيار الصحيح لتكوين الأسرة .

و أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن تنظيم تلك الندوات يأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز منظومة القيم ورفع الوعي الديني والثقافي وتعزيز الانتماء لدى الطلاب وتنفيذ خطط المجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد الندوات الثقافية والتوعوية بحضور الشخصيات والرموز لتطوير البنية القيمة والفكرية والثقافية للطلاب.

وأضاف، بأن الجامعة تستثمر هذه اللقاءات الثقافية لتشجع الطلاب على الاشتراك والتفاعل الإيجابي للحفاظ على شخصية الطالب وبناء ذاته.