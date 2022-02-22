تعرف على قرار النيابة في حادث الأوتوستراد باتجاه المعادي

قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وإعداد تقرير لكشف أسباب الحادث.



وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة، على أن يتم الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث بعد تحسن حالتهم الصحية.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي بنطاق منطقة شق الثعبان.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات خطيرة، ، وتم نقل المصابين للمستشفى، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

