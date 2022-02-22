الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على قرار النيابة في حادث الأوتوستراد باتجاه المعادي

اسعاف
اسعاف

قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وإعداد تقرير لكشف أسباب الحادث.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة، على أن يتم الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث بعد تحسن حالتهم الصحية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي بنطاق منطقة شق الثعبان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات خطيرة، ، وتم نقل المصابين للمستشفى، وجارِ رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

جهات التحقيق حادث تصادم سيارة أخرى ملاكي سيارة ميكروباص طريق الأوتوستراد أسباب الحادث أقوال المصابين

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