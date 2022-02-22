«لُقمة» تقتل طفلة عمرها عام ونصف.. «وقفت في زورها»

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة طفلة توفت مختنقة من الطعام، وتسليم الجثة لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفلة مختنقة أثناء تناولها الطعام بمنزلها بدائرة مركز شرطة طما وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية وقادها العميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد، معاون أول مباحث المركز، بوصول الطفلة “زهراء. م. ع. م”، البالغة من العمر عام ونصف العام، وتقيم دائرة مركز طما إلى المستشفي المركزي “جثة هامدة”، ادعاء حالة اختناق ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدها “محمد. ع. م. س”، 57 سنة، عامل، ووالدتها “ناهد. ب. س. ع”، 40 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيامهم بتناول الطعام بالمنزل رفقة أنجالهما ونجلتهما المتوفاة حدثت لها حالة اختناق أثناء بلع الطعام وحاولا إسعافها إلا أنها توفيت ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود بقايا طعام بفم وحلق المتوفاة وأن الوفاة ناتجة عن "إسفكسيا الأختناق" أثناء بلع الطعام ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.