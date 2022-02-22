الرعاية الصحية: نجاح إجراء تجمع صديدي بالرئة اليسرى وتقشير للغشاء البلوري

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، فى إجراء عملية استكشاف وتفريغ تجمع صديدي متحوصل بالرئة اليسرى، وتقشير للغشاء البلوري لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً.

وأوضحت الهيئة أن المريض حضر للمستشفى وكان يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وارتفاع في درجة الحرارة وألم في الصدر، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود انسكاب بلوري صديدي متحوصل (Encysted Empyema)، والتهاب وتضخم بالغشاء البلوري بالرئة اليسرى.

وتابعت: أجرى فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، جراحة استكشاف للناحية اليسرى من الصدر (Left thoracotomy)، وتفريغ التجمع الصديدي المتحوصل، وتقشير الغشاء البلوري من حول الرئة اليسرى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم إجراء العملية بنجاح، ومتابعة المريض بالأقسام الداخلية بالمستشفى حتى استقرار الحالة وخروجها.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، إنه تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط تم تسديدها.

وقالت إنه شارك في إجراء العملية كلاً من؛ الدكتور محمد عبد الباري استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمد رأفت رستم أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور محمد الذوق- أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتور محمود عبدالحارث- أخصائي التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات؛ عمر حنفي، وإيهاب جمال.

وتابعت أنه تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف -مدير العمليات، والدكتور محمد حسن رئيس الأقسام الجراحية بالمستشفى، والدكتور خلف الله أحمد عمر مدير المستشفى.