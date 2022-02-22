الشمس تتعامد على وجه «رمسيس» في تاريخ استثنائي (صور)

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبوسمبل، والتي تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى 22 فبراير من كل عام.

ويعد تاريخ هذه الظاهرة اليوم الموافق 22/02/2022 تاريخًا استثنائيًا لن يتكرر.

الدكتور خالد العناني

وحضر ظاهرة التعامد اليوم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج، وبعض قيادات من الوزارة، والمحافظة، وعدد من المدونين المصريين والأجانب من جميع دول العالم.

الفعالية

جاء هذا في إطار الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة بأبوسمبل بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس والتي شملت عرضًا فنيًا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، يسرد قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل، وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر في ستينيات القرن الماضي.

الشمس تتعامد على وجه رمسيس

كما سلط العرض أيضًا الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثاني، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم إبرامها في العالم والمدونة على جدران معبده. هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل إضاءة سماء أبوسمبل ليلًا في رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبوسمبل في هذا اليوم المميز.