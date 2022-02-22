الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شوال زبالة» يقتل طفلاً في السلام.. «اترمى على دماغه»

صرحت نيابة السلام اليوم الثلاثاء بدفن طفل لقى مصرعه إثر سقوط جوال مخلفات على رأسه، من أعلى أحد العقارات بمدينة السلام، وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكان قد انتقل فريق من نيابة السلام، إلى موقع وفاة طفل (جامع قمامة) إثر سقوط جوال مخلفات من أحد العقارات بمدينة السلام على رأسه، وطلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمن حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه كان يجمع القمامة أسفل أحد العقارات وسقط عليه جوال مخلفات أودى بحياته فى الحال.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بمصرع طفل (جامع قمامة) أسفل عقار سكنى في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لكشف ملابساته.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الطفل بجمع القمامة بقطعة أرض سقط على رأسه جوال مخلفات من أحد الطوابق العلوية، ولقى مصرعه في الحال، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

طفل السلام النيابة القمامة مخلفات مدينة السلام سكن

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وائل لطفي

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