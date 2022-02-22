المندوبة الأمريكية: بوتين مزق اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال دونيتسك ولوجانسك

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مزق" اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت المندوبة الأمريكية، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الثلاثاء: "مزق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتفاقات مينسك، نحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد".

وردًا على تصريحات الرئيس الروسي حول سعي كييف للحصول على أسلحة نووية من الدول الغربية، قالت توماس جرينفيلد، إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك".

واعتبرت أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك هو إعداد لمحاولة روسية لخلق ذريعة لغزو لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها مساء أمس الإثنين، إن أوكرانيا "تسعى لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها"، مضيفًا أن الدول الغربية الداعمة لها يمكن أن تساهم في ظهور مثل هذه الأسلحة.

وأشار بوتين إلى كميات الأسلحة التي تدفقت باستمرار من الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بـ"رد سريع وحاسم على أي عدوان روسي لاحق على أوكرانيا" بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع زيلينسكي "لتأكيد تمسك الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأشار البيان إلى أن بايدن "دان بشدة" قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "للاعتراف باستقلال منطقتي ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك التابعتين لأوكرانيا".

وذكر البيت الأبيض، أن بايدن أطلع زيلينسكي "على رد الولايات المتحدة" الذي يشمل خطة الإدارة الأمريكية "لفرض عقوبات".

وكرر بايدن، حسب البيان، "أن الولايات المتحدة سترد بشكل سريع وحاسم منسقة خطواتها مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي لاحق على أوكرانيا".

ووقع الرئيس الروسي، في وقت سابق من الإثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرًا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهمًا إياه بأنه أكد مرارًا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".