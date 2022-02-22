الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا توقع اتفاقيتن منفصلتين حول الصداقة والتعاون مع دونيتسك ولوجانسك

بوتين
بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك على اتفاقيتن منفصلتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين بحضور الرئيسين.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الروسي،  الثلاثاء، على مرسومي الاعتراف باستقلال هاتين الجمهوريتين، واتفاقيتي الصداقة والتعاون والمساعدة معهما.

يُذكر أن الرئيس بوتين حذر أوكرانيا أثناء كلمته للشعب من مغبة مواصلة القتال في دونباس، ويرى مراقبون أن هذا التحذير وقرار الاعتراف بالجمهوريتين يعني إلغاء اتفاقيات مينسك، ويعني تهديدًا مباشرًا لكييف باحتمال استخدام روسيا للقوة العسكرية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في كلمة للشعب الروسي- إن أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيًا.

وأضاف بوتين: "فلاديمير لينين هو مؤسس أوكرانيا، والبلاشفة قدموا تنازلات كثيرة للقوميين الأوكرانيين المتعصبين"، مشيرًا إلى أن البلاشفة دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة، وأن زعيم الاتحاد السوفيتي السابق خروتشوف "اقتطع" جزيرة القرم من روسيا ومنحها لأوكرانيا.

وتابع بوتين: "بالرغم من الخداع ونهب روسيا، اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفيتي"، لافتًا إلى أن إيرادات الميزانية الأوكرانية من مختلف المساعدات الروسية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013.

وأوضح الرئيس الروسي، أن القوميين الأوكرانيين -بدعم من الغرب- استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في عام 2014، مشددًا على أن هؤلاء القوميين -الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا- نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات، ولم يعاقبوا"، مشيرًا إلى أنه سيحاسب المسؤولين في أوكرانيا عن المأساة في مدينة أوديسا الأوكرانية عام 2014.

واتهم بوتين أوكرانيا بتوظيف ورقة الطاقة من أجل "ابتزاز" روسيا.

وقال بوتين إن لدى بلاده معلومات بأن "الأجهزة الأمنية الخاصة الأجنبية" تقدم دعمًا لأوكرانيا من أجل جرّها لنزاع مسلح مع روسيا، مضيفًا أن هناك وثائق تؤسس "الخلايا الإرهابية السرية"، وأن هناك سعيًا لتفعيل الحرب وإشعالها بين موسكو وكييف، ولاحقًا تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في إطار "مواجهة جيواستراتيجية" مع موسكو.

وتابع بوتين أن "أوكرانيا تسعى لتصنيع أسلحتها النووية، وبالفعل أوكرانيا لديها تقنيات نووية منذ وقت الاتحاد السوفيتي بما يشمل وسائل نقل الأسلحة النووية"، محذّرًا من أن ظهور أسلحة الدمار الشامل سيقود إلى تغيرات جذرية في أوروبا، مشددًا على أن بلاده "لا يمكن" ألا ترد على هذا التهديد المحتمل.

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