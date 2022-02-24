«لوحة بوشّين».. محمد جمعة فنان يرسم الشخصيات المعروفة بطريقة جديدة

تنظر إلى اللوحة من جهة اليمين فتجد صورة إحدى الشخصيات المشهورة، ثم تنظر من يسارها فتتفاجأ بصورة لوجه شخصية أخرى تماما، هذا ما تمكن الفنان الشاب محمد جمعة من فعله عبر لوحة جديدة من نوعها.

ابتكر جمعة طريقة جديدة لرسم وجهين في لوحة واحدة، حيث تظهر صورة كل شخصية من زاوية مختلفة عن الأخرى.

وقال الفنان محمد جمعة لـ"الدستور" إنها تجربة جديدة في عالم اللوحات الفنية ذات الأوجه المتعددة، وهي مستوحاة من فكرة لوحة الموناليزا للرسام ليوناردو دافنشي.

وتقوم فكرة لوحاته على وجود رسمتين على ناحيتان مختلفتان من ألواح الألومنيوم المتجاورة، لذلك فإنه من ينظر من يمين اللوحة يرى لوحة مختلفة عمّن ينظر من يسارها.

وأضاف جمعة أنه اختار بعض اللاعبين المصريين الذين أظهروا تفانيًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون مؤخرًا، مثل محمد عبد المنعم وتريزيجيه، حتى يبدأ بهم التجربة الجديدة.

وبعدها رسم عدة شخصيات أخرى معروفة مثل عدد من لاعبي الأهلي مؤمن زكريا وحسين الشحات، إضافة إلى لوحة لليوتيوبر علي غزلان وزوجته.

وأوضح الفنان الشاب أنه يحتاج لخمسة أيام من العمل حتى يخرج لوحة واحدة من تلك اللوحات الجديدة، لأنه يدرس زوايا الوجه لكل شخصية، ويستخدم ألواح الألمونيوم حتى تعكس الوجوه بالطريقة التي يريدها، ويستعين بألوان البلاستيك لتبرز الملامح بطريقة دقيقة.

ولم يكتف بوجهين فقط بل نجح جمعة في رسم أربع وجوه في لوحة واحدة صورتان من الأمام وصورتان من الخلف، ونشرها في مقطع فيديو أثار اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وليست تلك التجربة الفنيا الأولى له، بل بدأ مشوار الرسم منذ أن كان طالبًا في المرحلة الابتدائية، انطلاقا من الرسم على الورق، ثم بدأ في تجربة لوحات أخرى لأنه يريد أن يختلف عن جميع الفنانين الشباب في عصره.