الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرقام كورونا تعاود الانخفاض بالجزائر: 21 ولاية من أصل 58 لم تسجل أى حالات إصابة

الجزائر
الجزائر

عاودت أرقام الإصابة اليومية بفيروس كورونا بالجزائر إلى الانخفاض مرة أخرى، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، ١٤٧ إصابة، و٨ حالات وفاة، فيما تماثل ١٤٥ مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٤ ألفا و٢٠١ حالة، من بينها ١٤٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٦ ألفا و٨١٨ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٠٥ حالات، فيما يتواجد حاليا ١٨ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٢١ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ٣ ولايات ١٠ حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

يذكر أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بكورونا، وصلت إلى ٢٢١٥ إصابة يومية بفيروس كورونا، وكانت بمثابة أعلى حصيلة يومية شهدتها منذ بدء الجائحة.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

الصحة الجزائرية كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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وائل لطفي

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