دوقة كامبريدج تستعد للسفر.. إطلالات متشابهة لـ كيت ميدلتون وأميرة الدنمارك ماري (صور)

تستعد دوقة كامبريدج البريطانية للسفر إلى الدنمارك هذا الأسبوع في زيارة خارجية فردية للدولة الأوروبية، ومن المتعارف عليه أن كيت تتشابه كثيرا مع ولي العهد الدنماركي الأميرة ماري.

كلاهما متزوج من عائلاتهما الملكية ويتماشى مع كونهما ملكة القرين، ولهما إطارات رفيعة ومتابعة رياضية وشعر بني طويل، ولا يبدو الزوجان متشابهين فقط من الناحية الجمالية، فقد عُرف أنهما توأمان من الناحية الفنية، حيث ارتدا فساتين متطابقة من أمثال Beulah London و Jenny Packham وEmilia Wickstead .

سواء كانت النسخ المقلدة بالضبط، أو نفس القطع بألوان مختلفة، فإن للعائلة المالكة لديها إحساسًا بالموضة، مما يعني أن رحلة دوقة كامبريدج إلى كوبنهاجن تبدو وكأنها إحساس بالأناقة عندما تخطو مع نظيرتها الدنماركية المولودة في أستراليا الأميرة ماري.

سواء كان الأمر يتعلق بالمناسبات غير الرسمية، أو المناسبات ذات الأربطة السوداء التي تتطلب ملابس سهرة رسمية فقد خرجت الملكتان في ملابس متشابهة جدًا، إنهما متشابهان للغاية في الواقع، لدرجة أن مصمم شانيل الراحل كارل لاجرفيلد وصفهما ذات مرة بـ«الأخوات الملكيات».

للحصول على جلسة تصوير مصاحبة لملف شخصي في Financial Times صدر في وقت سابق من هذا الشهر ارتدت الأميرة ماري ثوبًا بلون الشمبانيا من جيني بيكهام، ارتدت دوقة كامبريدج النسخة الخضراء الزمردية من نفس الفستان في مناسبتين بارزتين مرة خلال زيارة رسمية لباكستان في عام 2019 والمرة الثانية لأداء Royal Variety Performance في 18 نوفمبر 2021.

ومن المعروف أيضًا أنهم يرتدون نفس الفساتين تمامًا، ولكن بشكل مختلف قليلاً، لقد ارتدا كل منهم فساتين قميص زرقاء مطبوعة بالأزهار من ماركة أخلاقية Beulah London، ارتدت الأميرة ماري القطعة لأول مرة خلال زيارة إلى إندونيسيا في ديسمبر 2019، بينما ارتدت الدوقة القطعة غير الرسمية لزيارة مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لين كجزء من احتفالات عيد ميلاد NHS في 5 يوليو 2020.