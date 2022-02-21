23 فبراير.. بورسعيد تستضيف المؤتمر الدولى للسياحة البينية العربية

تنظم جمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية، مؤتمرها الدولي الحادي عشر يوم الأربعاء المقبل، في الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري، والذي تستضيفه محافظة بورسعيد لأول مرة، بحضور علا نصر، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار ببورسعيد.

يقام المؤتمر تحت عنوان "السياحة البينية العربية بين واقع التنافس وحتمية التكامل"، برئاسة الدكتور نيفين جلال، أمين الجمعية وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس، تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس وبرعاية كريمة وحضور من الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث، والمهندس عادل الجندي، ممثلا عن وزارة السياحة والآثار.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر سيتم عقد جلسة خاصة لصالون الصفوة الثقافي برئاسة لوسي مندور والقبطان محمد أبوحشيش ولفيف من صناع القرار ورجال العمل العام بمحافظة بورسعيد.

يأتي مؤتمر الجمعية هذا العام تحت رعاية الدكتور مدحت الديب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي السيوف الإسكندرية، والدكتور إيهاب عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، والدكتور علي محجوب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبوقير، والدكتور محمد البطران، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية الحيزة.

تدور محاور المؤتمر حول الصناعات التراثية والتذكارية بين التنافس والتكامل في الوطن العربي ودور المتاحف الجديدة في السياحة البينية العربية، والصحراء والواحات العربية ودورها في تنشيط السياحة البينية.

ويتطرق المؤتمر لإبراز محاور ومناقشتها منها حتمية التكامل السياحي العربي في مواجهة الأزمات والتوجه الأخضر في الفنادق والنظم التكنولوجية الحديثة في صناعة الضيافة والتسويق السياحي، حيث يهدف لتنمية السياحة البينية العربية وتفعيلها وتحقيق التواءم بين التنافس والتكامل للدول العربية وتقديم رؤية جديدة لتطوير قطاع السياحة العربية.