الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ياسر عبدالحافظ يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

وقع الكاتب الصحفي والروائي ياسر عبدالحافظ عقد روايته الجديدة «رماد العابرين» مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق للنشر والتوزيع، لإصدار روايته الجديدة في الفترة المقبلة.

أما عن ياسر عبدالحافظ فهو كاتب صحفي وروائي مصري، ولد في القاهرة ودرس القانون في جامعة عين شمس، عمل كصحفي في مجلة أدبية باللغة العربية أخبار الأدب لأكثر من 20 عامًا. 

صدرت رواية ياسر عبدالحافظ الأولى «بمناسبة الحياة» عن دار ميريت في طبعة أولى عام 2005، وطبعة ثانية عام 2007، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية في دورتها الأولى، وتمت ترجمة مقتطفات من هذه الرواية إلى اللغة الإنجليزية ونشرت في بانيبال مجلة في عام 2006، في عدد مخصص للكتابة الجديدة في مصر، وصدرت له رواية "كتاب الأمان" عام 2013.

الروائي ياسر عبد الحافظ رماد العابرين أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق دار الشروق بمناسبة الحياة دار ميريت

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