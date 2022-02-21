الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي يصدر قرارا بنقل تبعية عدد من المنشآت بالأقصر والإسماعيلية إلى «الرعاية الصحية»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يحمل رقم 546 لسنة 2022، نص على نقل تبعية عدد من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بهاتين المحافظتين.


وطبقًا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.


كما نص القرار على أن يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

رئيس الوزراء قرارا بنقل تبعية عدد من المنشآت بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

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